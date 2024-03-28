UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Володар Кубка Стенлі-1989 "віддав" Крим Росії: хокейна ганьба дня

Фото: "Флеймз" не пройшли перевірку Кримом (facebook.com/NHLFlames)
Автор: Антон Федорців

Середняк Національної хокейної ліги "Калгарі Флеймз" осоромився незнанням азів політичної географії, зобразивши в дописі окуповану Автономну Республіку Крим частиною Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

Прес-служба канадської команди вирішила згаяти час між поєдинками "Калгарі" у регулярному чемпіонаті цікавими розповідями в соцмережах. Один із дописів був присвячений походженню хокеїстів "Флеймз".

Усіх виконавців "Калгарі" розділили на кілька груп. До першої потрапили канадці, до другої – шведи, далі – білоруси та росіяни, чехи та словаки, американці. Зганьбилися представники "Флеймз" на представниках країни-агресорки та її союзниці. Оборонці Охотюк і Міроманов, а також нападник Кузьменко приписані до мапи РФ із Кримом.

У коментарях під дописом низка коментаторів звернула увагу адміністраторів на неправильну карту Росії. Утім, за півдоби після публікації "Калгарі" так і не змінив мапу. Не йдеться і про вибачення перед українцями та Україною. Натомість у гілці під дописом рясніють наративи російської пропаганди.

 

 

Що відомо про "Калгарі Флеймз"

Заснований у 1972 році клуб. Перед сезоном 1980/81 переїхав із американської Атланти до канадського Калгарі через фінансові проблеми.

Перші успіхи до команди прийшли в середині 80-х. У сезоні 1985/86 "Флеймз" виграли дивізіон, згодом перемогли в Західній конференції, але у фіналі Кубка Стенлі програли серію "Монреалю" (1:4). Зате тріумфом завершився сезон 1988/89, коли у фінальній серії вдалося взяти реванш у "Канадієнс" (4:2).

У 1992-1993 рр. кольори "Калгарі" захищав українець Олександр Годинюк. Його співвітчизник Сергій Варламов був на контракті з "Флеймз" у 1997-2000 рр. (8 поєдинків, 3 шайби).

До слова, напередодні "Арізона" та "Коламбус" влаштували три сутички в університетському Темпе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримНХЛХокей