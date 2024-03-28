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Володар Кубка Стенлі-1989 "віддав" Крим Росії: хокейна ганьба дня

Калгарі, Четвер 28 березня 2024 14:00
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Володар Кубка Стенлі-1989 "віддав" Крим Росії: хокейна ганьба дня Фото: "Флеймз" не пройшли перевірку Кримом (facebook.com/NHLFlames)
Автор: Антон Федорців

Середняк Національної хокейної ліги "Калгарі Флеймз" осоромився незнанням азів політичної географії, зобразивши в дописі окуповану Автономну Республіку Крим частиною Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

Прес-служба канадської команди вирішила згаяти час між поєдинками "Калгарі" у регулярному чемпіонаті цікавими розповідями в соцмережах. Один із дописів був присвячений походженню хокеїстів "Флеймз".

Усіх виконавців "Калгарі" розділили на кілька груп. До першої потрапили канадці, до другої – шведи, далі – білоруси та росіяни, чехи та словаки, американці. Зганьбилися представники "Флеймз" на представниках країни-агресорки та її союзниці. Оборонці Охотюк і Міроманов, а також нападник Кузьменко приписані до мапи РФ із Кримом.

У коментарях під дописом низка коментаторів звернула увагу адміністраторів на неправильну карту Росії. Утім, за півдоби після публікації "Калгарі" так і не змінив мапу. Не йдеться і про вибачення перед українцями та Україною. Натомість у гілці під дописом рясніють наративи російської пропаганди.

Володар Кубка Стенлі-1989 &quot;віддав&quot; Крим Росії: хокейна ганьба дня

Що відомо про "Калгарі Флеймз"

Заснований у 1972 році клуб. Перед сезоном 1980/81 переїхав із американської Атланти до канадського Калгарі через фінансові проблеми.

Перші успіхи до команди прийшли в середині 80-х. У сезоні 1985/86 "Флеймз" виграли дивізіон, згодом перемогли в Західній конференції, але у фіналі Кубка Стенлі програли серію "Монреалю" (1:4). Зате тріумфом завершився сезон 1988/89, коли у фінальній серії вдалося взяти реванш у "Канадієнс" (4:2).

У 1992-1993 рр. кольори "Калгарі" захищав українець Олександр Годинюк. Його співвітчизник Сергій Варламов був на контракті з "Флеймз" у 1997-2000 рр. (8 поєдинків, 3 шайби).

До слова, напередодні "Арізона" та "Коламбус" влаштували три сутички в університетському Темпе.

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