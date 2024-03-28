Обладатель Кубка Стэнли-1989 "отдал" Крым России: хоккейный позор дня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба .

Пресс-служба канадской команды решила скоротать время между поединками "Калгари" в регулярном чемпионате интересными рассказами в соцсетях. Один из постов было посвящен происхождению хоккеистов "Флэймз".

Всех исполнителей "Калгари" разделили на несколько групп. В первую попали канадцы, во вторую – шведы, далее – белорусы и россияне, чехи и словаки, американцы. "Сломались" представители "Флэймз" на представителях страны-агрессора и ее союзника. Защитники Охотюк и Мироманов, а также нападающий Кузьменко приписаны к карте РФ с Крымом.

В комментариях под постом ряд комментаторов обратил внимание администраторов на неправильную карту России. Впрочем, полсутки спустя после публикации "Калгари" так и не изменил карту. Речи не идет и об извинениях перед украинцами и Украиной. Зато в ветке под постом пестрят нарративы российской пропаганды.

Что известно о "Калгари Флэймз"

Основанный в 1972 году клуб. Перед сезоном 1980/81 переехал из американской Атланты в канадский Калгари из-за финансовых проблем.

Первые успехи к команде пришли в середине 80-х. В сезоне 1985/86 "Флэймз" выиграли дивизион, впоследствии победили в Западной конференции, но в финале Кубка Стэнли проиграли серию "Монреалю" (1:4). Зато триумфом завершился сезон 1988/89, когда в финальной серии удалось взять реванш у "Канадиенс" (4:2).

В 1992-1993 гг. цвета "Калгари" защищал украинец Александр Годынюк. Его соотечественник Сергей Варламов был на контракте с "Флэймз" в 1997-2000 гг. (8 поединков, 3 шайбы).