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Из Волновахи удалось эвакуировать около 400 человек

Автор: Сергей Сурепин

5 марта из Волновахи и ближайших населенных пунктов удалось эвакуировать людей. Всего - около 400 местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь главу Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

“Это те люди, кто самостоятельно смог накануне добраться до населенного пункта, возле которого остановилась колонна эвакуационного транспорта”, - сообщил Кириленко.

Движение колонны приходилось прекращать, так как россияне вели обстрел Волновахи. Сейчас эвакуированных людей доставляют в безопасное место.

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Война России против Украины