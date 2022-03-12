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Волновахи как города с инфраструктурой больше не существует, - ОГА

Автор: Илона Свиридова

Из-за войны России против Украины уже фактически не существует такого города как Волноваха (Донецкая область). Из нее эвакуировали большую часть населения, а инфраструктура разрушена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Вообще самого города Волноваха с его инфраструктурой… Волновахский район насчитывал до войны 24 февраля более 100 тысяч населения. Конечно, большую часть эвакуировали, поэтому я об этом и говорю, что Волновахи с ее инфраструктурой как такового города уже не существует. Бои идут за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и достичь тактических и стратегических планов", - отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что те жители Волновахи, которые могут защищать город, должны оставаться в нем.

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ВолновахаВойна России против Украины