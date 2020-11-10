В Волновахе от взрыва на предприятии пострадали два человека

В Волновахе Донецкой области утром 10 ноября произошел взрыв неизвестного взрывного устройства на территории местного предприятия. В результате взрыва пострадали два человека.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Пострадавших госпитализировали. На месте взрыва взрывотехники изъяли остатки предмета, который детонировал.

Инцидент предварительно квалифицировали по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 с пометкой "несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Фото: место взрыва в Волновахе (dn.npu.gov.ua)

Напомним, на прошлой неделе в Белой Церкви прогремел взрыв в магазине стройматериалов. В результате взрыва пострадали два человека, они попали в реанимацию.

Также РБК-Украина писало о недавнем взрыве на газораспределительном пункте в Харьковской области. Жертвами этого инцидента стали трое людей.

Кроме того, в начале октября из-за утечки газа во Львове произошел взрыв в многоэтажке.