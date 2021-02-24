На Вольногорском ГМК провели смену менеджмента накануне старта приватизации

Указывается, что основанием для увольнения стали грубые нарушения трудовых обязательств со стороны предыдущих руководителей Вольногорского ГМК Константина Золотоноша, Николая Баранника и Александра Прокопенко.

Нарушения были выявлены в части организации безопасности, коммерции и общего управления предприятием. Новым руководителем предприятия назначен Владимир Крыштоп.

В руководстве ОГХК уверены, что подобное решение позволит исключить коррупционные риски во время проведения приватизации предприятия, запланированной на 2021 год.

"Накануне приватизации предприятия нам крайне необходимо, чтобы все департаменты “Объединенной горно-химической компании” работали слаженно, ради единого общего результата. Если нет понимания и доверия, то и цели не достигнем. Понимая это, мы пришли к общему решению правления - провести кадровые изменения на Вольногорском филиале. Новым руководителем назначен Крыштоп Владимир. Это человек с отличным опытом управленца и надежной репутацией", - сообщил и.о. председателя правления АО "ОГХК" Артур Сомов.