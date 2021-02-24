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На Вольногорском ГМК провели смену менеджмента накануне старта приватизации

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 18:23
На Вольногорском ГМК провели смену менеджмента накануне старта приватизации Фото: ОГХК (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

На Вольногорской филии АО "Объединенная горно-химическая компания" провели смену руководства. Соответствующее решение было принято для избежания коррупционных рисков, поскольку в ходе проверок предыдущее руководство уличили в злоупотреблении полномочиями.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ОГХК.

Указывается, что основанием для увольнения стали грубые нарушения трудовых обязательств со стороны предыдущих руководителей Вольногорского ГМК Константина Золотоноша, Николая Баранника и Александра Прокопенко.

Нарушения были выявлены в части организации безопасности, коммерции и общего управления предприятием. Новым руководителем предприятия назначен Владимир Крыштоп.

В руководстве ОГХК уверены, что подобное решение позволит исключить коррупционные риски во время проведения приватизации предприятия, запланированной на 2021 год.

"Накануне приватизации предприятия нам крайне необходимо, чтобы все департаменты “Объединенной горно-химической компании” работали слаженно, ради единого общего результата. Если нет понимания и доверия, то и цели не достигнем. Понимая это, мы пришли к общему решению правления - провести кадровые изменения на Вольногорском филиале. Новым руководителем назначен Крыштоп Владимир. Это человек с отличным опытом управленца и надежной репутацией", - сообщил и.о. председателя правления АО "ОГХК" Артур Сомов.

Напомним, ранее ОГХК инициировала подачу иска в Международный коммерческий арбитраж по поводу невыполнения обязательств на $38 млн по поставке сырья для компаний Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрия) и Defessa Trans F.Z.E (ОАЭ).

ОГХК является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья в мире. Интерес к приватизации компании проявляют инвесторы из стран Западной Азии, Австралии и Японии.

Ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко отметил высокий интерес международных инвесторов к АО "ОГХК" благодаря очистке от коррупционных схем и раскрытию информации.

ОГХК входит в кампанию большой приватизации на 2021 год.

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