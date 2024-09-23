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Volkswagen знімає з виробництва одну з найпопулярніших моделей: у чому причина

Понеділок 23 вересня 2024 09:41
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Volkswagen знімає з виробництва одну з найпопулярніших моделей: у чому причина Фото: Volkswagen знімає з виробництва одну з найпопулярніших моделей (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Volkswagen припинив виробництво хетчбека Polo в Європі через 40 років існування моделі, та зосередиться на менших, доступніших електромобілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Electrek.

Volkswagen виготовляє моделі Polo у Памплоні, Іспанія, з 1984 року. На заводі в Памплоні було виготовлено понад 8,4 млн Polo, зрештою авто стало одним з найбільш продаваних машин у Європі.

Згідно з даними DataForce, Volkswagen Polo став 8-м найбільш продаваним компактним автомобілем у Європі: з січн до серпня 2024 року було продано понад 90 100 штук. Тим не менш, Volkswagen готується представити серію менших, більш доступних електромобілів, які будуть виготовлятись на заводі замість Polo. У 2026 році на заводі в Памплоні планується почати виробництво двох невеликих електричних кросоверів.

Volkswagen знімає з виробництва одну з найпопулярніших моделей: у чому причина

Відомо, що новинки будуть побудовані на модифікованій версії платформи Volkswagen MEB, що лежить в основі поточної серії електромобілів ID.

Незважаючи на те, що німецький автовиробник припинив виробництво Polo в Європі, модель все ще буде продаватися певний час в регіоні. Однак виробництво моделі було перенесено на завод у Карієзі, Південна Африка. До повного впровадження нової лінійки електромобілів, на іспанському заводі Volkswagen продовжать випускати кросовери T-Cross і Taigo.

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Volkswagen Іспанія
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