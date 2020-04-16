Volkswagen заявил о возобновлении производства

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил, что уже скоро возобновит производство машин после паузы в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, уже 20 аперля откроется завод в Цвиккау, на котором сейчас идут подготовительные работы к выпуску электромобилей ID3. Это будет первая попытка концерна по выпуску электрокаров. Их производство на этом заводе планировали начать в ноябре 2020 года и до 2022 года выпустить 22 единиц.

Немного позже, 27 апреля, откроются заводы в Вольфсбурге, Эмдене и Ганновере.

За пределами Германии первым возобновит работу завод в Словакии - 20 апреля автопроизводство стартует в Братиславе. Позже, 27 апреля, возобновятся работы на заводах в России, Португалии, Испании и США.

Уже течение мая производство будет возобновлятся в ЮАР, Аргентине, Бразилии и Мексике.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за распространения коронавируса, европейские автопроизводители приостанавливают свое производство. Это французская автомобилестроительная PSA Group, которая выпускает машины под брендами Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall и Opel,

В этом списке также оказались такие компании как: Fiat Chrysler, Renault SA, испанская SEAT, итальянская VW, на заводах которой производятся Lamborghini и Bugatti.