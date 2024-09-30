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Volkswagen розпочав продажі нового Passat: названі ціни на флагманський седан

Фото: Volkswagen розпочав продажі нового Passat (vw.com.cn)
Автор: Константин Широкун

Компанія Volkswagen розпочала продажі нового покоління Passat в кузові седан. Світова модель з заводським індексом B9 доступна тільки в кузові універсал, але седан продовжать для ринку Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autohome.

Новий Volkswagen Passat із приставкою Pro вже випускають на потужностях спільного підприємства SAIC-VW. Седан з 2,0-літровим бензиновим турбомотором коштує від 27 до 32 тисяч доларів, але з часом будуть запропоновані і доступніші варіанти.

Прем'єра Volkswagen Passat Pro відбулася місяць тому на автосалоні Ченду, а тепер дилери німецької марки відкрили прийом замовлень. Щоправда, поки що пропонується тільки топовий мотор. У такого седана двигун розвиває 220 кінських сил і 350 Нм, який поєднується з 7-ступінчастим преселективним "роботом" і переднім приводом.

Цікаво, що технічно ідентичний Volkswagen Magotan 380TSI спільного підприємства FAW-Volkswagen дещо дорожчий – від 30 до 35 тисяч доларів.

Китайські споживачі можуть купити Passat Pro з двома варіантами дизайну: є опціональний спорт-пакет, який означає інші бампери, п'ятиспицеві диски і заводський "антихром". Салон у будь-якому випадку розрахований на п'ятьох, серед опцій – триекранна передня панель, проекційний дисплей, крісла з електрорегулюванням, 30-кольорове підсвічування інтер'єру та аудіосистема Harman Kardon з 16 динаміками.

До кінця осені Volkswagen, напевно, виведе на ринок скромнішу модифікацію 300TSI з 1,5-літровим турбомотором потужністю 160 кінських сил. Ціни безперечно будуть нижчими, орієнтир – 23 тисячі доларів.

 

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