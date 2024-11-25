У Volkswagen передумали знімати з виробництва легендарну модель: у чому причина

Керівник відділу досліджень та розробок автогіганта Кай Грюніц заявив Autocar, що після посилення економ "Євро-7" модель залишиться в гамі. Фахівець анонсував великі поліпшення для Volkswagen Polo: йдеться про другий рестайлінг. Автовиробник продовжить інвестувати в платформу MQB, оскільки електромобілі продаються не так жваво, як планувалося.

Два роки тому глава Volkswagen передрік відмову від моделей формату Polo із введенням економ "Євро-7". Понад те, цього року хетчбек припинили випускати в Європі: завод відмовився від бестселера, який збирали 40 років. Однак у продажу Polo залишився, просто покупцям пропонують машини південноафриканського виробництва.

Актуальний Volkswagen Polo дебютував улітку 2017 року, у 2021 році пережив рестайлінг, а наступного року заплановано друге велике оновлення. Втім, представник марки визнав: лінійка буде "тоншою, ніж сьогодні", тобто деяких комплектацій позбудуться, а помірні гібриди стануть більш популярними. Також Volkswagen продовжить вкладатися в електромобілі: серійний варіант сітікара ID.2all з'явиться наприкінці 2025 року.

Volkswagen розраховує, що хетчбек ID.2 стане другою моделлю на глобально модернізованій платформі MEB Entry.