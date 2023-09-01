Volkswagen офіційно представив нове покоління Passat: подробиці

Автомобіль збудовано на модернізованій платформі MQB Evo. Вона вже відома автомобільному світу за новим Golf, на ньому ж збудують майбутні Tiguan та Audi A3. Порівняно з попередником колісна база авто збільшилася на 50 мм.

Відомо, що новий Passat уперше отримає плагін-гібридну модифікацію. Поєднуючи електромотор із 1,5-літровим бензиновим двигуном, силова установка сумарно розвиває 272 к.с. Завдяки акумуляторній батареї ємністю 19,7 кВт*год. машина може проїхати до 100 км на електротязі.

Серед інших варіантів двигунів - "м'який" гібрид 1.5 eTSI потужністю 150 к.с., пара варіантів 2.0 TSI на 204 і 265 к.с., а також три турбодизелі потужністю від 120 до 190 к.с. Новинка від Volkswagen доступна тільки з роботизованою трансмісією DSG, а також у передньо- та повнопривідній конфігураціях.

Наголошується, що в салоні простір для ніг задніх пасажирів зріс на 50 мм, а багажний простір збільшився на 40 літрів і в похідному становищі становить 690 літрів. Якщо скласти спинки заднього ряду, це значення збільшиться до 1920 л.

Світові продажі нового Volkswagen Passat розпочнуться навесні 2024 року. За попередніми даними, українська прем'єра також відбудеться до літа наступного року. Але точніша дата появи новинки на українському ринку стане відома пізніше.