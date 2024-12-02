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Volkswagen готує новий Golf: що відомо про популярний хетчбек

Понеділок 02 грудня 2024 12:16
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Volkswagen готує новий Golf: що відомо про популярний хетчбек Фото: Volkswagen готує новий Golf (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Volkswagen готує дев'яте покоління моделі Golf. Відомо, що новий хетчбек буде виключно електричним і базуватиметься на майбутній платформі SSP.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor1.

Також зазначається, що ключовим партнером німецького автовиробника у створенні новинки стане Rivian. Американську фірму залучать до розробки електричної архітектури та програмного забезпечення для автомобілів наступного покоління.

Проте відомо, що електричний Golf нового покоління з’явиться нескоро. Керівництво бренду сказало, що автомобільному ринку доведеться почекати до 2029 року. Проте, коли в 2029 році з’явиться електричний Golf, діюче, попереднє покоління продовжить випускатись. Таким чином, восьме покоління може стояти на конвеєрі до 2035 року. Саме тоді Європейський Союз пообіцяв заборонити продаж нових автомобілів, які генерують шкідливі викиди, фактично заборонивши двигуни внутрішнього згоряння.

Варто зазначити, що новий Golf не буде першим продуктом Volkswagen, який використає ноу-хау Rivian. Першими стануть Audi і Porsche, а автомобілі цих брендів з технологіями американського бренду з’являться вже у 2027 році.

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