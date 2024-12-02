ua en ru
Пн, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Volkswagen готовит новый Golf: что известно о популярном хэтчбеке

Понедельник 02 декабря 2024 12:16
UA EN RU
Volkswagen готовит новый Golf: что известно о популярном хэтчбеке Фото: Volkswagen готовит новый Golf (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Volkswagen готовит девятое поколение модели Golf. Известно, что новый хэтчбек будет исключительно электрическим и будет основываться на будущей платформе SSP.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor1 .

Также отмечается, что ключевым партнёром немецкого автопроизводителя в создании новинки станет Rivian. Американская фирма будет привлечена к разработке электрической архитектуры и программного обеспечения для автомобилей следующего поколения.

Однако известно, что электрический Golf нового поколения появится не скоро. Руководство бренда сказало, что автомобильному рынку придется подождать до 2029 года. Однако, когда в 2029 году появится электрический Golf, действующее предыдущее поколение продолжит выпускаться. Таким образом, восьмое поколение может стоять на конвейере до 2035 года. В это время Европейский Союз пообещал запретить продажу новых автомобилей, генерирующих вредные выбросы, фактически запретив двигатели внутреннего сгорания.

Стоит отметить, что новый Golf не станет первым продуктом Volkswagen, который использует ноу-хау Rivian. Первыми станут Audi и Porsche, а автомобили этих брендов с технологиями американского бренда появятся уже в 2027 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Volkswagen Электромобили Автомобильный рынок
NEWS
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
АЭС "на минималках". Что такое малые реакторы, о которых говорят в Украине
DAILY
"Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина "Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны