Волкер: РФ не выполняет свои обязательства в рамках минских соглашений

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Дипломат отметил, если РФ создаст условия в сфере безопасности, то у Украины появляются обязательства

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в НАТО Курт Волкер заявил, что Российская Федерация не выполняет свои обязательства в рамках минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Гордон".

По его словам, минские соглашения определяют, что Украина восстановит контроль над признанной границей с Россией.



"Минские соглашения, в первую очередь, определяют, что Украина восстановит контроль над признанной миром границей с Россией и что территория будет возвращена под ее суверенитет. Это критически важно: когда минские соглашения будут реализованы, территория будет возвращена Украине", - отметил дипломат.

Также он добавил, что если РФ создаст условия в сфере безопасности, то у Украины появляются некоторые обязательства.

"Обеспечение безопасности, вывод тяжелого вооружения, прекращение огня, расформирование незаконных вооруженных групп, вывод иностранных, то есть российских, вооруженных сил. Если Россия согласится на вышеперечисленное, создаст условия в сфере безопасности, то и у Украины появляются некоторые обязательства. Местные выборы, особый статус для территории, амнистия. Все это может быть достигнуто без какого-либо политического ущерба для Украины, в виде временного особого статуса", - заявил Волкер.

Также Волкер считает, что минские соглашения - единственное решение, при котором российские власти признают, что речь идет о территории Украины.

"Я не верю, что минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине. На самом деле это единственное из существующих решений, при котором Россия будет признавать, что речь идет о территории Украины. С помощью этих соглашений мы сможем начать на ней восстановление суверенитета Украины", - сказал дипломат.

Кроме того, представитель США отметил, что РФ подписала соглашения, однако не выполняет их.

"Не думаю, что проблема в соглашениях. Проблема в принятии Россией ответственности за их выполнение. Россия подписала Минские соглашения, в результате чего у нее есть обязательства. Но она не выполняет их. Если бы было иначе, если бы у нее было желание их выполнять, мы бы увидели довольно быстрый прогресс в этом направлении", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Курт Волкер заявил, что помощник президента РФ Владислав Сурковов не тот человек, который принимает решения. Он считает, что тот четко придерживается протокола.

Кроме того, Волкер прокомментировал возможность ослабления международных санкций против Российской Федерации. Он заверил, что санкции, введенные за оккупацию Крыма, будут оставаться настолько долго, насколько Россия будет продолжать оккупацию полуострова.