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Волкер: Победа Украины над Россией станет сигналом для Китая не трогать Тайвань

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Воскресенье 07 августа 2022 04:50
Волкер: Победа Украины над Россией станет сигналом для Китая не трогать Тайвань Фото: Американский дипломат Курт Волкер (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что ход событий в российско-украинской войне может существенно повлиять на дальнейшую ситуацию между Китаем и Тайванем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

По словам американского дипломата, победа Украины на поле боя станет сигналом для китайского лидера Си Цзиньпина о том, что военное вторжение на Тайвань не принесет желаемого результата.

"КНР наблюдает, достигнет ли Россия успеха в войне против Украины. Потому что успех России будет означать, что открытая агрессия, захват территории, смена власти - это работает. А Запад не противодействует этому. Китай получит зеленый свет делать с Тайванем все, что им заблагорассудится, потому что Запад их не останавливает и не предотвращает смене режимов, захвату территорий", - считает Волкер.

Он также добавил, что Китай не будет открыто поддерживать Россию в захватнической войне, поскольку воспринимает Украину как независимое государство.

Напомним, ситуация вокруг Китая и Тайваня обострилась после визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

К слову, в день приезда политика китайская армия начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.

Подробнее о том, почему визит Пелоси на Тайвань так раздражает Пекин и может ли в Восточной Азии вспыхнуть Третья мировая война-в материале РБК-Украина.

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