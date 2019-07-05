Волкер: ключом к миру в Украине является вывод российских войск

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер заявил, что ключом к миру в Украине является вывод российских войск. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Таким образом он прокомментировал публикацию о годовщине освобождения Славянска и Краматорска.

"Четкое напоминание о том, что ключом к миру в Украине является вывод российских войск. Когда они уходят, наступает мир, и жизнь местных жителей становится лучше", - написал он.

Напомним, также ранее Волкер заявил, что Россия должна внести свой вклад в достижение мира на Донбассе.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с Волкером во время визита в Канаду. Так, Зеленский поблагодарил Волкера за все, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине. Также украинский президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь достижения мира на Донбассе.

В то же время Зеленский добавил, что Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта.