Волейбольний "Прометей" підписав дворазову чемпіонку світу

26-річна сербка змінила чемпіонат Румунії на український колектив. За її плечима також виступи в рідній першості, а також у національних змаганнях Італії, Казахстану та Польщі.

Міленковіч перейшла в "Прометей" після завоювання чемпіонського титулу з "Альба Блажем". За румунський клуб вона відіграли три сезони. У колекції трофеїв цього періоду – "срібло" сезону 2020/21 та титул найкращої догравальниці чемпіонату в той же сезон. Окрім того, балканка стала срібною призеркою Кубка ЄКВ.

Раніше Міленковіч ставала чемпіонкою Польщі з "Хеміком", здобувала призові місця з усть-каменогорським "Алтаєм" і белградською "Црвеною Звездою", перемагала в Кубку Казахстану. Найбільші досягнення сербки пов'язані з національною командою. Вона – дворазова чемпіонка світу (2018, 2022) та Європи (2017, 2019), а також бронзова призерка Олімпіади-2020.

У сезоні 2022/23 "Прометей" змагався у чеській Екстралізі, але знявся з турніру. Натомість резерв слобожанок здобув титул у вітчизняній Суперлізі. У Лізі чемпіонів український гранд завершив виступи після групового етапу.