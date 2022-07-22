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Волейбольная Суперлига определилась с форматом нового сезона

Новина українською →
Черновцы, Пятница 22 июля 2022 11:28
Волейбольная Суперлига определилась с форматом нового сезона Фото: "Барком-Летучие мыши" будут играть в чемпионатах Украины и Польши (facebook.com/barkomkazhany)
Автор: Антон Федорцив

Профессиональная волейбольная лига Украины разработала схему проведения мужского и женского чемпионатов в условиях войны.

Об этом рассказал президент организации Владимир Дубинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Мужская Суперлига будет разделена на две группы по четыре команды. Чемпионат сыграют в три круга, а затем начнется плей-офф.

"Стартует чемпионат мужской Суперлиги 22 сентября и завершится к 1 апреля, а затем начнутся игры плей-офф. Мы подробно обсудили все организационные и вопросы безопасности, условия заявок", – заявил Дубинский.

По его словам, ряд руководителей клубов также предложил сыграть Суперкубок Украины. Он состоится 18-23 декабря в формате матчей на вылет, хотя раньше планировался "матч звезд".

Все поединки женского и мужского чемпионатов примут Черновцы. Участие в мужской Суперлиге подтвердили "Прометей", ВК "МХП-Винница", "Сборная Полтавской области ВК Решетиловка", ВК "Барком-Летучие мыши", "Эпицентр-Подоляны", " Житичи-Полесский университет”, “Юридическая академия”, “Полиция охраны ЗУНУ-Динамо”.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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