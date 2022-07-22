Волейбольна Суперліга визначилася з форматом нового сезону

Про це розповів президент організації Володимир Дубинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги .

Чоловіча Суперліга буде розділена на дві групи по чотири команди. Чемпіонат зіграють у три кола, а потім розпочнеться плей-офф.

"Стартує чемпіонат чоловічої Суперліги 22 вересня і завершиться до 1 квітня, а потім розпочнуться ігри плей-офф. Ми детально обговорили усі організаційні та питання безпеки, умови заявок", – заявив Дубинський.

За його словами, низка керівників клубів також запропонувала зіграти Суперкубок України. Він відбудеться 18-23 грудня у форматі матчів на виліт, хоча раніше планувався "матч зірок".

Усі поєдинки жіночого та чоловічого чемпіонатів приймуть Чернівці. Участь у чоловічій Суперлізі підтвердили “Прометей”, ВК “МХП-Вінниця”, “Збірна Полтавської області ВК Решетилівка”, ВК “Барком-Кажани”, “Епіцентр-Подоляни”, “Житичі-Поліський університет”, “Юридична академія”, “Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо”.