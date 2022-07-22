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Волейбольна Суперліга визначилася з форматом нового сезону

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Чернівці, П'ятниця 22 липня 2022 11:28
Волейбольна Суперліга визначилася з форматом нового сезону Фото: "Барком-Кажани" гратимуть у чемпіонатах України та Польщі (facebook.com/barkomkazhany)
Автор: Антон Федорців

Професіональна волейбольна ліга України розробила схему проведення чоловічого та жіночого чемпіонатів в умовах війни.

Про це розповів президент організації Володимир Дубинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Чоловіча Суперліга буде розділена на дві групи по чотири команди. Чемпіонат зіграють у три кола, а потім розпочнеться плей-офф.

"Стартує чемпіонат чоловічої Суперліги 22 вересня і завершиться до 1 квітня, а потім розпочнуться ігри плей-офф. Ми детально обговорили усі організаційні та питання безпеки, умови заявок", – заявив Дубинський.

За його словами, низка керівників клубів також запропонувала зіграти Суперкубок України. Він відбудеться 18-23 грудня у форматі матчів на виліт, хоча раніше планувався "матч зірок".

Усі поєдинки жіночого та чоловічого чемпіонатів приймуть Чернівці. Участь у чоловічій Суперлізі підтвердили “Прометей”, ВК “МХП-Вінниця”, “Збірна Полтавської області ВК Решетилівка”, ВК “Барком-Кажани”, “Епіцентр-Подоляни”, “Житичі-Поліський університет”, “Юридична академія”, “Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо”.

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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