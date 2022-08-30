Волейбольная сборная Украины разгромила Тунис на ЧМ-2022

Уверенной победой над сборной Туниса завершился второй матч на волейбольном чемпионате мира-2022 для национальной команды Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира, группа A, 2-й тур

Украина – Тунис – 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)

В дебюте встречи "сине-желтые" быстро пресекли попытку африканцев уйти в отрыв. Максимум, на который украинская команда отпустила Тунис, составил всего 4 пункта. Но улучшенная по сравнению со стартовым матчем против сербов игра в каждой фазе позволили сборной Украины завершить сет с аналогичным преимуществом (25:21).

Во второй партии украинцы уже полностью контролировали ход поединка. На разных отрезках сета "сине-желтые" держали тунисцев на безопасном расстоянии – от трех до семи очков. В этом же "коридоре" команды и завершили. Сборная Украины уверенно удвоила преимущество (25:19).

Наконец в третьем сете подопечные Угиса Крастиньша буквально смяли сборную Туниса. На пике украинцы "везли" сопернику +14 пунктов. Правда, при счете 24:10 в свою пользу сборная Украины немного расслабилась и позволила африканцам набрать пять очков подряд.

Но победа украинской команды осталась сверхуверенной. Самыми результативными в составе "сине-желтых" снова оказался дуэт Олега Плотницкого (14 очков) и Василия Тупчия (12).

В другом матче квартета сборная Сербии уверенно разобралась с Пуэрто-Рико (3:0). Именно представитель Центральной Америки станет соперником сборной Украины в 3-м туре. Поединок состоится 31 августа.