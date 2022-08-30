Волейбольна збірна України розгромила Туніс на ЧС-2022

Упевненою перемогою над збірною Тунісу завершився другий матч на волейбольному чемпіонаті світу-2022 для національної команди України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу, група A, 2-й тур

Україна – Туніс – 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)

У дебюті зустрічі "синьо-жовті" швидко припинили спробу африканців піти у відрив. Максимум, на який українська команда відпустила Туніс, склав усього 4 пункти. Та покращена в порівнянні зі стартовим матчем проти сербів гра в кожній фазі дозволили збірній України завершити сет із аналогічною перевагою (25:21).

У другій партії українці вже повністю контролювали хід поєдинку. На різних відрізках сету "синьо-жовті" тримали тунісців на безпечній відстані – від трьох до семи очок. У цьому ж "коридорі" команди й завершили. Збірна України впевнено подвоїла перевагу (25:19).

Нарешті в третьому сеті підопічні Угіса Крастіньша буквально зім'яли збірну Тунісу. На піку українці "везли" супернику +14 пунктів. Щоправда, за рахунку 24:10 на власну користь збірна України трохи розслабилася і дозволила африканцям набрати п'ять очок поспіль.

Та перемога української команди залишилася надупевненою. Найрезультативнішими в складі "синьо-жовтих" знову виявився дует Олега Плотницького (14 очок) та Василя Тупчія (12).

В іншому матчі квартету збірна Сербії впевнено розібралася з Пуерто-Ріко (3:0). Саме представник Центральної Америки стане суперником збірної України в 3-му турі. Поєдинок відбудеться 31 серпня.