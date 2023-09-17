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Волейбольна збірна України зазнала другого розгрому в кваліфікації до Олімпіади-2024

Нінбо, Неділя 17 вересня 2023 12:19
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Волейбольна збірна України зазнала другого розгрому в кваліфікації до Олімпіади-2024 Фото: "Синьо-жовті" вдруге поспіль програли в Піднебесній (eurovolley.cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України програла збірній Сербії у другому турі кваліфікаційного турніру перед Олімпійськими іграми в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, кваліфікація, жінки

Сербія – Україна – 3:0 (25:18, 25:18, 25:16)

У дебюті зустрічі українські дівчата намагалися триматися поруч із балканками. Та поступово сербські волейболістки захопили ініціативу повністю і пішли у відрив. На піку їхня перевагала складала 9 пунктів. "Синьо-жовті" спромоглися відіграти лише 2 очки.

А ось у другому сеті збірна України навіть трохи полідирувала. Утім, спроба підопічних Івана Петкова піти у відрив провалилася Сербки легко відігралися з -2 і вже до середини партії вийшли на 5-очковий рубіж переваги. А на фініші балканки привезли ті ж 7 пунктів переваги.

За звичним сценарієм минув і третій сет. На старті "синьо-жовті" трималися поруч із суперницями, але згодом почали відставати. Збірна Сербії упевнено почувалася впродовж усього відрізку. Як наслідок, закрили балканки партію і матч із +9 та очолила групу A відбору.

Натомість збірна України залишається на дні турнірної таблиці після поразок від китаянок і сербок. Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють проти Домініканської Республіки. Матч відбудеться 19 вересня.

До слова, раніше чоловіча збірна України програла Словенії у чвертьфіналі Євро-2023.

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