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Волейбольна збірна України з розгромом Португалії вийшла в чвертьфінал Євро-2023

Фото: "Синьо-жовті" розібралися з піренейською командою (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України перемогла збірну Португалії в 1/8 фіналу цьогорічного чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи, чоловіки, 1/8 фіналу

Португалія – Україна – 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)

 

Стартовий відрізок команди провели на рівних. Та поступово "синьо-жовті" захопили ініціативу, пішли у невеликий відрив і почали диригувати рахунком. На піку перевага українців сягала восьми пунктів. Завершила ж сет збірна України з +5.

Португальська команда спробувала перехопити контроль зі стартом другої партії. Однак, підопічні Угіса Крастіньша всі спроби піренейців нівелювали. Пішла гра нервів, тож до середини сету цифри на табло було рівними (13:13). Саме тут "синьо-жовті" додали обертів і зуміли закінчити партію з 6-очковою перевагою.

Запалу збірній України вистачило й на гру першим номером у третьому сеті. Перевага команди Крастіньша трималася в коридорі п'яти пунктів. Пік припав на середину партії, коли "синьо-жовті" відірвалися на 7 очок і гарантували собі спокійну кінцівку з позитивним результатом.

Отже, Україна поповнила список чвертьфіналістів Євро-2023. Там національна команда намагатиметься взяти реванш у збірної Словенії за поразку в 1/4 фіналу ЧС-2022. Матч відбудеться 11 вересня.

До слова, футбольна збірна України розписала бойову нічию з Англією у відборі до Євро-2024.

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