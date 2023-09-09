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Волейбольная сборная Украины с разгромом Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2023

Варна, Суббота 09 сентября 2023 22:23
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Волейбольная сборная Украины с разгромом Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2023 Фото: "Сине-желтые" разобрались с пиренейской командой (cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины победила сборную Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы, мужчины, 1/8 финала

Португалия – Украина – 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)

Стартовый отрезок команды провели на равных. Но постепенно "сине-желтые" захватили инициативу, ушли в небольшой отрыв и начали дирижировать счетом. На пике преимущество украинцев достигало восьми пунктов. Завершила же сет сборная Украины с +5.

Португальская команда попыталась перехватить контроль со стартом второй партии. Однако подопечные Угиса Крастиньша все попытки пиренейцев нивелировали. Пошла игра нервов, так что к середине сета цифры на табло были равными (13:13). Именно здесь "сине-желтые" прибавили обороты и сумели закончить партию с 6-очковым преимуществом.

Страсти сборной Украины хватило и на игру первым номером в третьем сете. Преимущество команды Крастиньша держалось в коридоре пяти пунктов. Пик пришелся на середину партии, когда "сине-желтые" оторвались на 7 очков и гарантировали себе спокойную концовку с положительным результатом.

Итак, Украина пополнила список четвертьфиналистов Евро-2023. Там национальная команда попытается взять реванш у сборной Словении за поражение в 1/4 финала ЧМ-2022. Матч состоится 11 сентября.

К слову, футбольная сборная Украины расписала боевую ничью с Англией в отборе к Евро-2024.

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