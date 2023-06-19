Волейбольна збірна України не програла жодного сету в групі Золотої Євроліги: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Золота Євроліга-2023, група B, 6-й тур

Північна Македонія – Україна – 0:3 (18:25, 24:26, 23:25)

Розпочали матч команди на рівних. Лідер упродовж стартового сету кілька разів змінювався, але поступово "синьо-жовті" захопили ініціативу. Вдалий відрізок дозволив українцям створити гандикап і в комфортному режимі завершити партію.

Зате в другому сеті македонці нав'язали неабияку конкуренцію підопічним Угіса Крастіньша. До вирішального відрізку балканська збірна підійшла лідером із солідною перевагою (20:14). Утім, кінцівку краще провела Україна та подвоїла перевагу в рахунку.

У третьому ж сеті "синьо-жовті" постійно були попереду. Щоправда, створити гандикап хлопцям Крастіньша так і не вдалося. Тож уникнути гри нервів наприкінці партії не вдалося. Тим не менше, українська команда і цього разу зуміла дотиснути Північну Македонію.

Отже, збірна України закінчила двоколовий турнір із шістьма перемогами з шести можливих. У протистояннях із бельгійцями, хорватами та македонцями "синьо-жовті" не віддали жодного сету. У статусі переможця групи національна команда гратиме у Фіналі чотирьох.