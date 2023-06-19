Волейбольная сборная Украины не проиграла ни одного сета в группе Золотой Евролиги: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Золотая Евролига-2023, группа B, 6-й тур

Северная Македония – Украина – 0:3 (18:25, 24:26, 23:25)

Начали матч команды на равных. Лидер на протяжении стартового сета несколько раз менялся, но постепенно "сине-желтые" захватили инициативу. Удачный отрезок позволил украинцам создать гандикап и в комфортном режиме завершить партию.

Зато во втором сете македонцы навязали нешуточную конкуренцию подопечным Угиса Крастиньша. К решающему отрезку балканская сборная подошла лидером с солидным преимуществом (20:14). Впрочем, концовку лучше провела Украина и удвоила преимущество в счете.

В третьем же сете "сине-желтые" постоянно были впереди. Правда, создать гандикап ребятам Крастиньша так и не удалось. Так что избежать игры нервов в конце партии не удалось. Тем не менее, украинская команда и в этот раз сумела дожать Северную Македонию.

Итак, сборная Украины закончила двухкруговой турнир с шестью победами из шести возможных. В противостояниях с бельгийцами, хорватами и македонцами "сине-желтые" не отдали ни одного сета. В статусе победителя группы национальная команда сыграет в Финале четырех.