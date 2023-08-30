Волейбольна збірна України програла Словенії на старті Євро-2023

Чемпіонат Європи, груповий етап, чоловіки

Група B

Словенія – Україна – 3:1 (23:25, 25:22, 25:20, 25:20)

Балканці захопили ініціативу з перших хвилин зустрічі. Утім, "синьо-жовті" не дозволили збірній Словенії піти у відрив. Пікова перевага словенської команда склала всього 5 пунктів. Їх Україна відіграла під завісу сету та зуміла повести за партіями.

Запалу підопічним Угіса Крастіньша вистачило й на лідерство в першій половині другого відрізку. Проте, як і словенці в першому сеті, створити солідний гандикап українська збірна не змогла. Як наслідок, балканська команда перехопила ініціативу та краще виступила у фінальній частині.

У третій партії словенці вже повністю контролювали перебіг подій. Збірна України завжди трималася поруч із суперником, але так жодного разу вийти вперед не спромоглася. Зрештою, Словенія "привезла" п'ять очок переваги.

Ще гіршими справи хлопців Крастіньша стали в четвертому сеті. До середини партії балканці відірвалися на 10 пунктів. Лише на цьому рубежі словенська команда дозволила собі трохи розслабитися. Та "синьо-жовті" відіграли лише половину відставання і заслужено програли.

У наступному турі збірна України зустрінеться з Хорватією. Матч запланований на 31 серпня. Попередні три протистояння з "картатими" команда Крастіньша виграла зі загальним рахунком 3:1.