Волейбольна збірна України пробилася у фінал Золотої Євроліги

Золота Євроліга-2023, Фінал чотирьох

Хорватія – Україна – 1:3 (23:25, 25:21, 21:25, 12:25)

Упродовж стартового сету "синьо-жовті" постійно були попереду. Підопічні Угіса Крастіньша на окремих відрізках партії намагалися піти у відрив. Утім, балканці щоразу знаходили внутрішні резерви, щоб відігратися. Підсумкова перевага українців склала всього 2 пункти.

Зате в другому сеті збірна Хорватії зуміла вирівняти становище. Більше того, господарі перехопили ініціативу. Коли ж у середині партії рахунок знову став рівним (14:14), хорвати підняли темп і зуміли довести сет до впевненої перемоги.

Далі ж на майданчику розпочалися гойдалки. Упродовж третьої партії лідер кілька разів змінювався, але тепер фінальний відрізок краще вдався збірній України. Хлопці Крастіньша повторили подвиг із попереднього сету та знову вийшли вперед.

Четвертий же обернувся для господарів повним фіаско. "Синьо-жовті" просто зім'яли балканців, привізши супернику на фініші 13 очок переваги. Найрезультативнішим у матчі став діагональний Василь Тупчій (18 м'ячів).

Отже, збірна України пробилася до третього в історії фіналу Золотої Євроліги. Суперником хлопців Крастіньша в боротьбі за трофей стане Туреччина. Саме туркам українські волейболісти програли вирішальний матч у 2021-му, а ось у 2017 році здолали македонців.