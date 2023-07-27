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Волейбольна збірна України переграла Хорватію у чвертьфіналі Кубка претенденток-2023

Фото: "Синьо-жовті" перемогли балканок (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України здолала збірну Хорватії на шляху в 1/2 фіналу волейбольного Challenger Cup 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Challenger Cup, 1/4 фіналу, жінки

Україна – Хорватія – 3:1 (25:15, 25:15, 18:25, 25:19)

У стартовому сеті команди спершу грали на рівних. Спроби піти у відрив зірвалився і в балканок, і в "синьо-жовтих". Та друга половина партії краще вдалася українкам. Із мінімальної переваги (11:10) підопічні Івана Петкова взялися розвивати гандикап і завершили сет із +10.

Хорватія спробувала відігратися у другому. Упродовж тривалого відрізку балканська збірна була попереду, але на піку її перевага складала лише 4 пункти. Тож щойно Україна додала в темпі, як балканки "посипалися". З моменту, коли рахунок став рівним (14:14), до кінця сету хорватські волейболістки спромоглися набрати лише очко.

Утім, реабілітувалися вони в третій партії. Цього разу команди влаштували гойдалки на паркеті. Лідерство кілька разів переходило з рук у руки, допоки збірна Хорватії не закріпила свій статус. Дівчата Ферхата Акбаша методично збільшували відрив і таки розмочили рахунок у поєдинку.

Найконкурентнішим виявився четвертий сет. Вітчизняні волейболістки постійно намагалися відірватися від хорваток, але ті щоразу вирівнювали становище. Так тривало аж до кінцівки партії, коли "синьо-жовті" захопили ініціативу повністю. Зрештою, фінальна перевага українок склала 6 пунктів.

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