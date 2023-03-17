Волейбольна збірна України отримала суперників у відборі на Олімпіаду-2024

Сімох конкурентів у боротьбі за олімпійську ліцензію на Ігри 2024 року в Парижі матиме чоловіча збірна України з волейболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування .

У швейцарській Лозанні визначили склад груп кваліфікаційного турніру перед Олімпіадою. Загалом за путівки на Ігри-2024 змагатимуться 24 національні команди.

Збірна України потрапила до групи A. Там суперниками команди Угіса Крастіньша стануть Бразилія, Італія, Іран, Куба, Німеччина, Чехія і Катар. Відбіркові матчі зіграють 30 вересня-8 жовтня. На Олімпійські ігри поїдуть дві найкращі команди.

Згодом ще п'ять щасливців визначать за світовим рейтингом і географічним принципом. Усього на паризькій Олімпіаді зіграють 12 волейбольних команд. Одне місце зарезервоване за господарями – збірною Франції.

Торік збірна України стала сенсацією ЧС-2022. "Синьо-жовті" несподівано дійшли до чвертьфіналу волейбольного Мундіалю. Там хлопці Крастіньша драматично поступилися Словенії (1:3).