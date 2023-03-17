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Волейбольная сборная Украины получила соперников в отборе на Олимпиаду-2024

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Лозанна, Пятница 17 марта 2023 15:51
Волейбольная сборная Украины получила соперников в отборе на Олимпиаду-2024 Фото: Сборная Украины на чемпионате мира-2022 (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Семерых конкурентов в борьбе за олимпийскую лицензию на Игры 2024 года в Париже будет иметь мужская сборная Украины по волейболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

В швейцарской Лозанне определили состав групп квалификационного турнира перед Олимпиадой. В общей сложности за путевки на Игры-2024 будут соревноваться 24 национальных команды.

Сборная Украины попала в группу A. Там соперниками команды Угиса Крастиньша станут Бразилия, Италия, Иран, Куба, Германия, Чехия и Катар. Отборочные матчи сыграют 30 сентября-8 октября. На Олимпийские игры поедут две лучшие команды.

Впоследствии еще пять счастливчиков определят согласно мировому рейтингу и географическому принципу. Всего на парижской Олимпиаде сыграют 12 волейбольных команд. Одно место зарезервировано за хозяевами – сборной Франции.

В прошлом году сборная Украины стала сенсацией ЧМ-2022. "Сине-желтые" неожиданно дошли до четвертьфинала волейбольного Мундиаля. Там ребята Крастиньша драматически уступили Словению (1:3).

Волейбольная сборная Украины получила соперников в отборе на Олимпиаду-2024

К слову, Украина завершила выступления в еврокубках на 14-й строчке таблицы коэффициентов УЕФА.

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