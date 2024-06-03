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Волейбольна збірна України отримала суперника у Фіналі чотирьох Золотої Євроліги

Осієк, Понеділок 03 червня 2024 11:59
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Волейбольна збірна України отримала суперника у Фіналі чотирьох Золотої Євроліги Фото: "Синьо-жовті" позмагаються за нагороди (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Чоловіча національна команда України з волейболу пробилася до четвірки найкращих у цьогорічному розіграші Золотої Євроліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

"Синьо-жовті" завершили груповий етап турніру на 3-й сходинці. Підопічні Рауля Лосано набрали 13 очок, здобувши чотири перемоги при двох поразках.

У півфіналі Золотої Євроліги-2024 збірна України зустрінеться з Чехією. Турнірні шляхи команд перетиналися в основній сітці змагань. Тоді в чотирьох сетах сильнішою виявилася чеська команда (3:1).

Матч Чехія – Україна відбудеться 15 червня в хорватському Осієку (20:00). У другому півфіналі зійдуться збірні Хорватії та Естонії. Переможці пар розіграють "золото" турніру 16 червня, а невдахи в той же день протистоятимуть один одному в битві за 3-тє місце.

Переможець Золотої Євроліги-2024 заробить 100 тисяч євро. Торік збірна України дійшла до фіналу змагань. Там "синьо-жовті" прикро поступилися збірній Туреччини на тай-брейку (2:3).

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій робочого тижня.

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