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Волейбольна Суперліга отримала чотири нові команди

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Київ, Четвер 17 серпня 2023 12:19
Волейбольна Суперліга отримала чотири нові команди Фото: "Прометей" розпочне сезон у статусі чинного чемпіона (facebook.com/prometeysc)
Автор: Антон Федорців

Професіональна волейбольна ліга України розкрила список учасників прийдешнього сезону в чоловічому та жіночому елітних дивізіонах. Обидві першості отримали по два новачки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voleyball.ua.

На старт в обох Суперлігах вийдуть 16 команд. У чемпіонаті чоловіків змагатимуться 9 колективів, а за чемпіонський титул серед жінок боротимуться 7 клубів.

Компанію чинному чемпіону – дніпровському "Прометею" – складуть городоцький "Епіцентр-Подоляни", "Житичі-Полісся" з Житомира, харківська "Юридична академія", "Решетилівка" з Полтавщини, тернопільська "Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо", "МХП-Вінниця-ШВСМ". Також до чоловічої Суперліги приєднаються два нові колективи – чернігівський "Буревісник" і "Буковина" з Чернівців.

До жіночої ж першості долучилися рівненська "Регіна-МЕГУ" та чернівецька "Буковина". Натомість продовжать виступи в Суперлізі "Прометей", вінницький "Добродій-Університет-ШВСМ", дніпровська "Атланта", "Балта" з Одещини та тернопільська "Галичанка-ЗУНУ".

Особливістю сезону 2023/24 стала відмова від змагань юнацьких і молодіжних збірних України з вітчизняними клубами. Зважаючи на кількість учасників, чемпіонат розіграють за туровою системою у два (чоловіки) та три (жінки) кола. Старт змагань – середина листопада та кінець жовтня відповідно.

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