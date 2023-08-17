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Волейбольная Суперлига получила четыре новых команды

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Киев, Четверг 17 августа 2023 12:19
Волейбольная Суперлига получила четыре новых команды Фото: "Прометей" начнет сезон в статусе действующего чемпиона (facebook.com/prometeysc)
Автор: Антон Федорцив

Профессиональная волейбольная лига Украины раскрыла список участников грядущего сезона в мужском и женском элитных дивизионах. Оба первенства получили по два новичка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voleyball.ua.

На старт в обеих Суперлигах выйдут 16 команд. В чемпионате мужчин сразятся 9 коллективов, а за чемпионский титул среди женщин будут бороться 7 клубов.

Компанию действующему чемпиону – днепровскому "Прометею" – составят городоцкий "Эпицентр-Подоляны", "Житичи-Полесье" из Житомира, харьковская "Юридическая академия", "Решетиловка" из Полтавской области, тернопольская "Полиция охраны-ЗУНУ-Динамо", "МХ Винница-ШВСМ". Также к мужской Суперлиге присоединятся два новых коллектива – черниговский "Буревестник" и "Буковина" из Черновцов.

К женскому же первенству присоединились ровненская "Регина-МЕГУ" и черновицкая "Буковина". В свою очередь продолжат выступления в Суперлиге "Прометей", винницкий "Добродий-Университет-ШВСМ", днепровская "Атланта", "Балта" из Одесской области и тернопольская "Галичанка-ЗУНУ".

Особенностью сезона 2023/24 стал отказ от соревнований юношеских и молодежных сборных Украины с отечественными клубами. Учитывая количество участников, чемпионат разыграют по туровой системе в два (мужчины) и три (женщины) круга. Старт соревнований – середина ноября и конец октября соответственно.

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