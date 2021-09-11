Волейбол. Сборная Украины уступила России в 1/8 финала и покинула Чемпионат Европы

Украина вышла в 1/8 финала ЧЕ с третьего места в группе А, где "желто-синие" одержали три победы (над Грецией 3:2, Португалией 3:2 и Бельгией 3:1) и потерпели два поражения (от действующих чемпионов Европы Сербии 0:3 и Польши 0:3). Россия свою группу выиграла и вышла на Украину с первого места, потерпев лишь одно поражение на старте турнира от Турции (1:3).

До этого сборная Украины по волейболу встречалась с Россией в официальных матчах четыре раза. Все матча украинцы проиграли со счетом 0:3, не взяв до этого ни одного сета.

И эту неприятную традицию "желто-синие" сломали уже в самом начале нынешнего противостояния. Первый сет остался за украинцами 25:22. Однако следующий "желто-синие" уступили 16:25. В третьем сете украинцы вели большую часть времени, но под конец потеряли преимущество и уступили в итоге 22:25. С таким же счетом завершился и четвертый период. В итоге победа России 3:1.