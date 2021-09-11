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Волейбол. Сборная Украины уступила России в 1/8 финала и покинула Чемпионат Европы

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Гданськ, Суббота 11 сентября 2021 20:51
Волейбол. Сборная Украины уступила России в 1/8 финала и покинула Чемпионат Европы Фото: "желто-синие" взяли первый сет, но отдали три последующих (facebook.com/fvu.in.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Сборная Украины по волейболу уступила России на стадии 1/8 финала Чемпионата Европы и покинула турнир. Украинцы взяли первый сет, однако затем уступили в трех последующих.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Украина вышла в 1/8 финала ЧЕ с третьего места в группе А, где "желто-синие" одержали три победы (над Грецией 3:2, Португалией 3:2 и Бельгией 3:1) и потерпели два поражения (от действующих чемпионов Европы Сербии 0:3 и Польши 0:3). Россия свою группу выиграла и вышла на Украину с первого места, потерпев лишь одно поражение на старте турнира от Турции (1:3).

До этого сборная Украины по волейболу встречалась с Россией в официальных матчах четыре раза. Все матча украинцы проиграли со счетом 0:3, не взяв до этого ни одного сета.

И эту неприятную традицию "желто-синие" сломали уже в самом начале нынешнего противостояния. Первый сет остался за украинцами 25:22. Однако следующий "желто-синие" уступили 16:25. В третьем сете украинцы вели большую часть времени, но под конец потеряли преимущество и уступили в итоге 22:25. С таким же счетом завершился и четвертый период. В итоге победа России 3:1.

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