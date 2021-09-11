Волейбол. Збірна України поступилася Росії в 1/8 фіналу і покинула Чемпіонат Європи

Збірна України з волейболу поступилася Росії на стадії 1/8 фіналу Чемпіонату Європи і залишила турнір. Українці взяли перший сет, проте потім поступилися в трьох наступних.

Україна вийшла в 1/8 фіналу ЧЄ з третього місця в групі А, де "жовто-сині" здобули три перемоги (над Грецією 3: 2, Португалією 3: 2 і Бельгією 3: 1) і зазнали двох поразок (від діючих чемпіонів Європи Сербії 0: 3 і Польщі 0: 3). Росія свою групу виграла і вийшла на Україну з першого місця, зазнавши лише однієї поразки на старті турніру від Туреччини (1:3).

До цього збірна України з волейболу зустрічалася з Росією в офіційних матчах чотири рази. Все матчу українці програли з рахунком 0: 3, не взявши до цього жодного сету.

І цю неприємну традицію "жовто-сині" зламали вже на самому початку нинішнього протистояння. Перший сет залишився за українцями 25:22. Однак наступний "жовто-сині" поступилися 16:25. У третьому сеті українці вели велику частину часу, але під кінець втратили перевагу і поступилися в підсумку 22:25. З таким же рахунком завершився і четвертий період. У підсумку перемога Росії 3:1.