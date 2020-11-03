Вокзал в Нидерландах эвакуировали из-за угрозы взрыва

Вокзал в нидерландском городе Утрехте эвакуирован из-за "подозрительной ситуации". Движение поездов приостановлено.
Об этом сообщает полиция города в Twitter.
При этом по информации издания De Gelderlander, на данный момент в здании вокзала ищут мужчину, который выкрикивал угрозы. Правоохранители разыскивают его.
Здание вокзала оцеплено, людей не пускают внутрь.
Напомним, вчера вечером в столице Австрии Вене группа террористов устроила стрельбу возле синагоги. Также террористы атаковали еще ряд объектов в городе. По последним данным, пострадали более 20 человек, также есть погибшие.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал серию атак в Вене "ужасным терактом", а также сообщил о ликвидации одного из террористов.
Кроме того, в связи с терактами в Вене и Франции власти Великобритании повысили уровень террористической угрозы в стране.
Отметим, что правоохранители задержали одного из подозреваемых в совершении теракта в Вене. Местные СМИ пишут, что задержанный является известным исламистом.
Также правоохранители задержали 14 человек, которые входили в окружение террориста.