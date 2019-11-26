На базе воинской части во Львовской области обнаружили недостачу имущества на 8,9 млн гривен

На одной из воинских частей Львовской области была выявлена ​​недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Как сообщается, военной прокуратурой Западного региона Украины было проведено изучение состояния сохранности военного имущества на одной из воинских частей Львовской области.

"Установлено, что в указанной воинской части проведена внеплановая инвентаризация материальных ценностей и, как следствие, выявлена ​​недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, следователями было зафиксированы правонарушения, которые свидетельствуют о небрежном отношении воинских должностных лиц воинской части к службе, в условиях особого периода, которое проявилось в непринятии мер по обеспечению надлежащего учета, внутреннего контроля и сохранения бронетанкового имущества (запасов), которые привели к их нехватке.

По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Западного региона Украины, а досудебное расследование - Территориальное управление ГБР, расположенное в городе Львове.

Напомним, СБУ разоблачила попытку вербовки чиновницы в Луганской области боевиками "ЛНР" во время посещения временно оккупированной территории. Женщину пытались втянуть в антигосударственную деятельность, когда она посещала своих родственников на территории ОРЛО.

Также сообщалось, что СБУ предупредила информационную спецоперацию ФСБ России по дискредитации Вооруженных сил Украины, задержав завербованного крымчанина. Тот планировал распространение материалов о якобы низком моральном состоянии ВСУ.