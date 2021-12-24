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Воинский учет для женщин. Список профессий будет сокращен

Автор: Анастасия Рокитна

Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич анонсировал сокращение списка профессий женщин, представители которых должны стать на воинский учет в Украине. Сейчас там есть профессиий, которые действительно не понадобятся ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на Facebook-страницу политика.

По его словам, еще весной был принят закон, который предусматривает, что женщины, имеющие специальность и (или) профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет военнообязанных.

"Такая норма была и раньше, но перечень определял Кабинет министров Украины, однако КМУ является большим коллегиальным органом, а иногда решение нужно принимать уже сегодня. В законе же мы сделали рамку, что этот перечень определяет Министерство обороны. Но так случилось, что этот перечень юстировался и когда он вышел, мы увидели, что список очень большой", - объяснил глава комитета.

Они с министром обороны Алексеем Резниковым пришли к согласию, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения.

"Потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным Силам и другим военным формированиям", - написал глава комитета.

Напомним, Министерство обороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных.

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