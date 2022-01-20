Воевали под Луганском и Дебальцево. СБУ разоблачила "казаков": открыты дела

Ранее эти лица входили в состав одноименной общественной организации, которую зарегистрировали до 2014 года. Затем суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске.

Эти лица, по данным СБУ, принимали активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и Дебальцево. Кроме того, они сопровождали "гуманитарные" грузы из РФ для боевиков, а также патрулировали населенные пункты на временно неподконтрольной украинской власти территории региона.

Они, среди прочего, останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и осуществляли противоправные обыски. Главари "казачьего формирования" сейчас скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, говорится в сообщении.

Открыты дела по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.