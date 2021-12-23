Военный учет женщин в Украине: кого это касается и что известно о процедуре

Кто из женщин должен стать на военный учет

В Украине утвержден список профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. Об этом говорится в приказе Минбороны №313 от 11 октября 2021 года, который вступил в силу 17 декабря. Согласно ему, женщины многих профессий после получения специальности должны прийти в военкомат, чтобы стать на учет. Это касается представительниц прекрасного пола от 18 до 60 лет, которые годны к воинской службе.

Отметим, что стать на учет в военкомате считается не правом, а обязанностью. Однако, в какой срок это нужно сделать, пока не известно.

В список попали больше сотни профессий в 35 сферах:

автомобильного транспорта

компьютерных технологий

химии и биологии

авиации

телекоммуникаций и радиотехники

журналистики

банковского дела, финансов и страхования

издательства и полиграфии

железнодорожного транспорта

отельно-ресторанного бизнеса

медицины, фармакологии и других.

С полным перечнем сфер и профессий можно ознакомиться здесь.

Как будет реализовано нововведение

По состоянию на сегодня, в Министерстве обороны не разъяснили, каким образом будет проходить процедура постановки женщин на учет в военкоматы. Однако, советница замминистра обороны Наталья Воронкова пообещала, что к концу недели ведомство опубликует алгоритм действий.

"Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет", - сказала Воронкова.



По ее словам, разрабатывается возможность стать на учеть дистанционно - в электронном формате, чтобы каждый смог сделать это быстро и без очередей. Однако, прежде этот вопрос будет изучен с точки зрения безопасности.

При приеме на работу женщины будут показывать военный билет

Отметим, что теперь работодатели должны будут проконтролировать, чтобы их сотрудницы, которые подпадают под список, встали на учет в военкомат. При приеме на работу новых коллег, необходимо проверять у них наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.

Руководитель предприятия, который не проконтролирует наличие таких документов, будет вынужден заплатить штраф в размере от 5,1 до 8,5 тысячи гривен.

Вероятно, уже сегодня можно будет узнать подробнее о процедуре постановки женщин на учет в военкоматах. Минобороны анонсировало брифинг на эту тему.