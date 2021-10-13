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Военный корабль Украины получил повреждения в Черном море. Идет спасательная операция

Автор: Дмитрий Кузнецов

Военный корабль ВМС ВС Украины в результате ухудшения погоды получил повреждения во время выполнении задач в Черном море. Начата спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС ВС Украины.

Отмечается, что на борту украинского военного корабля в результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация. В результате корабль получил повреждения.

"После оценки обстановки, было принято решение о постановке корабля на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", - уточнили в пресс-службе.

Начата спасательная операция. В ней задействованы корабли и катера, а также воздушные суда Госпогранслужбы и ГСЧС.

В военном ведомстве отметили, что экипажу удалось стабилизировать аварийную ситуацию. Угрозы жизни для военных моряков и риска потери корабля нет.

"Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации", - уточнили в ВМС.

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Черное мореВМС Украины