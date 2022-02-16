Военных США переправляют на учения из Германии в Словакию

Военные учения Saber Strike 2022 являются запланированными, продлятся в течение первых двух недель марта, проводятся раз в два года.

В них примут участие около 2 000 американских военных с около 600 единицами техники. Со словацкой стороны к учениям присоединится 1 300 военнослужащих.

После завершения учений американские военные вернутся на немецкие базы.

Как сообщает Минобороны Чехии, около 1 500 военных из 700 единиц техники будет перемещаться страной 7 колоннами преимущественно ночью, чтобы не затруднять движение на дорогах.