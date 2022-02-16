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Военных США переправляют на учения из Германии в Словакию

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Словакия, Среда 16 февраля 2022 03:05
Военных США переправляют на учения из Германии в Словакию Фото: военных США переправляют на учения из Германии в Словакию (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Американские военные направляются из Германии в Словакию. Первая часть контингента уже перемещается на учения Saber Strike 2022 и вошла на территорию Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военные учения Saber Strike 2022 являются запланированными, продлятся в течение первых двух недель марта, проводятся раз в два года.

В них примут участие около 2 000 американских военных с около 600 единицами техники. Со словацкой стороны к учениям присоединится 1 300 военнослужащих.

После завершения учений американские военные вернутся на немецкие базы.

Как сообщает Минобороны Чехии, около 1 500 военных из 700 единиц техники будет перемещаться страной 7 колоннами преимущественно ночью, чтобы не затруднять движение на дорогах.

Ранее мы писали, что США готовы зафиксировать договоренности по безопасности с РФ при их достижении.

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