Військових США переправляють на навчання з Німеччини до Словаччини
Американські військові прямують з Німеччини до Словаччини. Перша частина контингенту вже переміщається на навчання Saber Strike 2022 і увійшла на територію Чехії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Військові навчання Saber Strike 2022 є запланованими, триватимуть протягом перших двох тижнів березня, проводяться раз на два роки.
У них візьмуть участь близько 2 000 американських військових з близько 600 одиницями техніки. Зі словацької сторони до навчань приєднається 1 300 військовослужбовців.
Після завершення навчань американські військові повернуться на німецькі бази.
Як повідомляє Міноборони Чехії, близько 1 500 військових з 700 одиниць техніки буде переміщатися країною 7 колонами переважно вночі, щоб не ускладнювати рух на дорогах.
Раніше ми писали, що США готові зафіксувати домовленості з безпеки з РФ при їх досягненні.