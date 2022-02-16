Військових США переправляють на навчання з Німеччини до Словаччини

Американські військові прямують з Німеччини до Словаччини. Перша частина контингенту вже переміщається на навчання Saber Strike 2022 і увійшла на територію Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Військові навчання Saber Strike 2022 є запланованими, триватимуть протягом перших двох тижнів березня, проводяться раз на два роки.

У них візьмуть участь близько 2 000 американських військових з близько 600 одиницями техніки. Зі словацької сторони до навчань приєднається 1 300 військовослужбовців.

Після завершення навчань американські військові повернуться на німецькі бази.

Як повідомляє Міноборони Чехії, близько 1 500 військових з 700 одиниць техніки буде переміщатися країною 7 колонами переважно вночі, щоб не ускладнювати рух на дорогах.