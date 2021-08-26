UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На военных складах в Казахстане произошел взрыв

Автор: РБК-Украина

В Казахстане произошел взрыв на военных складах возле Тараза. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на informburo.kz.

Сообщается, что сначала произошло возгорание возле одного из складов.

"В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. К тушению пожара привлечены пожарные команды части на гусеничных машинах", - сообщили в Минобороны Казахстана.

Тушение очага возгорания продолжается, на многочисленных видео, снятых с различных точек города Тараза, слышны звуки взрывов, видны столбы дыма.

Читайте РБК-Украина в Google News
КазахстанВзрыв