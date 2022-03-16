У всех военных РФ забирают документы, чтобы родственники не могли их опознать, - советник МВД

Денисенко выразил надежду, что сегодня удастся продлить гуманитарные коридоры, поскольку по большей части это зависит от личной позиции руководителя Кремля Владимира Путина.

"Потому что все, что происходит в Мариуполе и Харькове, по моему глубокому убеждению, это личное указание Путина по блокаде Мариуполя и уничтожению Мариуполя и Харькова. Кроме того, сейчас российские корабли начинают обстреливать Мариуполь с моря. Ситуация сложная", - заявил он.

При этом советник главы МВД добавил, что был убит российский генерал-майор Митяев, однако при нем не оказалось документов.

"Не следует забывать, что вчера была серьезная победа в самом Мариуполе, когда наши войска смогли уничтожить большое количество российской техники, был убит российский генерал-майор Митяев. Я хотел бы обратить внимание, что у Митяева не было документов. Мы уже неделю замечаем, что у всех русских военных забирают документы, чтобы их родственники не могли опознать. Даже у генерал-майора отнимают документы", - подчеркнул Денисенко.