Как военные терробороны могут применять охотничье оружие: постановление Кабмина

Личное охотничье оружие и патроны к нему могут применять во время выполнения задач территориальной обороны все члены добровольческих формирований. При этом изготовление, приобретение, хранение и учет личного охотничьего оружия и патронов к нему осуществляются в соответствии с требованиями законодательства.

Во время переноски или перевозки личное охотничье оружие членов добровольческих формирований может быть в заряженном состоянии и вне специального чехла, кейса, футляра и тому подобное, но исключительно во время выполнения ими задач территориальной обороны. При этом при себе надо иметь разрешение на оружие и удостоверение добровольца тероборони.

Члены добровольческих формирований (которые не являются военнослужащими) во время выполнения задач территориальной обороны, имеют право применять личное охотничье оружие для:

защиты гражданских лиц и объектов от нападения, отражения нападения или предотвращения угрозы нападения на охраняемые объекты,

освобождения захваченных военных и гражданских объектов или предотвращения (препятствования) такому захвату,

уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии,

предотвращения и/или прекращения деятельности, задержания, разоружения или обезвреживания лиц, причастных к вооруженной агрессии,

прекращения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения,

прекращения действий лиц, препятствующих выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны,

прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны или других лиц.

Летальное применение членами добровольческих формирований личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач территориальной обороны разрешается для индивидуальной самообороне, самообороне, а также с целью выполнения задач по отпору вооруженной агрессии против Украины.