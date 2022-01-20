Как военные терробороны могут применять охотничье оружие: постановление Кабмина

В Украине утвержден порядок применения членами добровольческих формирований территориальных общин личного охотничьего оружия и патронов к нему во время выполнения заданий теробороны. Постановление вступило в силу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на постановление правительства.
Личное охотничье оружие и патроны к нему могут применять во время выполнения задач территориальной обороны все члены добровольческих формирований. При этом изготовление, приобретение, хранение и учет личного охотничьего оружия и патронов к нему осуществляются в соответствии с требованиями законодательства.
Во время переноски или перевозки личное охотничье оружие членов добровольческих формирований может быть в заряженном состоянии и вне специального чехла, кейса, футляра и тому подобное, но исключительно во время выполнения ими задач территориальной обороны. При этом при себе надо иметь разрешение на оружие и удостоверение добровольца тероборони.
Члены добровольческих формирований (которые не являются военнослужащими) во время выполнения задач территориальной обороны, имеют право применять личное охотничье оружие для:
Летальное применение членами добровольческих формирований личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач территориальной обороны разрешается для индивидуальной самообороне, самообороне, а также с целью выполнения задач по отпору вооруженной агрессии против Украины.